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13 сентября, 05:00

10 этих котиков уже встали на задние лапы и, кажется, скоро эволюционируют и догонят в развитии нас

Вы когда-нибудь задумывались о том, как эволюция может сказаться на наших любимых питомцах? Взгляните на этих котиков, которые уже встали на задние лапы. Кажется, новая эра уже совсем близко.

"Приехал домой и стал свидетелем того, как коты медленно танцуют у меня перед гаражом", graqua.

Фото © Reddit / graqua

Фото © Reddit / graqua

"Кажется, коты эволюционируют у нас на глазах", Rottingunicorn.

Фото © Reddit / Rottingunicorn

Фото © Reddit / Rottingunicorn

"А что это ты тут делаешь?" baitcats.

Фото © Reddit / baitcats

Фото © Reddit / baitcats

"Слава богу, пятница!" notateselecta.

Фото © Reddit / notateselecta

Фото © Reddit / notateselecta

"Что сказал?" azuretan.

Фото © Reddit / azuretan

Фото © Reddit / azuretan

"А мне чего-нибудь захватили вкусненького пожевать?" eli_chiiii.

Фото © Reddit / eli_chiiii

Фото © Reddit / eli_chiiii

"Ну что ты, мать, когда кормить уже нас будешь?" shirophine.

Фото © Reddit / shirophine

Фото © Reddit / shirophine

"Окружён, но не сломлен!" threetiredbicycle.

Фото © Reddit / threetiredbicycle

Фото © Reddit / threetiredbicycle

"Проходите, но масочку сначала наденьте", dornnacl.

Фото © Reddit / dornnacl

Фото © Reddit / dornnacl

"Моя прелесть!" from_brasil.

Фото © Reddit / from_brasil

Фото © Reddit / from_brasil

Усатый тиран: 5 самых неуравновешенных и злых пород кошек

Усатый тиран: 5 самых неуравновешенных и злых пород кошек

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Reddit / notateselecta / shirophine

Сергей Трофимов
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