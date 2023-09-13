10 этих котиков уже встали на задние лапы и, кажется, скоро эволюционируют и догонят в развитии нас
Вы когда-нибудь задумывались о том, как эволюция может сказаться на наших любимых питомцах? Взгляните на этих котиков, которые уже встали на задние лапы. Кажется, новая эра уже совсем близко.
"Приехал домой и стал свидетелем того, как коты медленно танцуют у меня перед гаражом", — graqua.
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"Кажется, коты эволюционируют у нас на глазах", — Rottingunicorn.
Фото © Reddit / Rottingunicorn
"А что это ты тут делаешь?" — baitcats.
Фото © Reddit / baitcats
"Слава богу, пятница!" — notateselecta.
Фото © Reddit / notateselecta
"Что сказал?" — azuretan.
Фото © Reddit / azuretan
"А мне чего-нибудь захватили вкусненького пожевать?" — eli_chiiii.
Фото © Reddit / eli_chiiii
"Ну что ты, мать, когда кормить уже нас будешь?" — shirophine.
Фото © Reddit / shirophine
"Окружён, но не сломлен!" — threetiredbicycle.
Фото © Reddit / threetiredbicycle
"Проходите, но масочку сначала наденьте", — dornnacl.
Фото © Reddit / dornnacl
"Моя прелесть!" — from_brasil.
Фото © Reddit / from_brasil
Reddit / notateselecta / shirophine