В Венеции введут "входной билет" для туристов стоимостью пять евро

Посещение Венеции в скором времени станет для туристов платной услугой. Власти города одобрили введение "входного билета" за пять долларов, который даёт право на однодневный визит в романтическую столицу Италии, сообщило местное агентство ANSA.

Нововведение будет распространяться не на всех. Платить за посещение Венеции не придётся "долгосрочным" туристам, которые бронируют отели надолго, а также людям, приезжающим в город на работу. Забронировать билет можно будет онлайн.

Местные власти уверены, что введение такой меры позволит лучше регулировать поток туристов. Экспериментальный запуск сбора намечен на весну 2024 года. Пробный период продлится 30 дней.