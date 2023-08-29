Француз попался при попытке украсть камни из Италии

Правоохранительные органы Италии задержали туриста из Франции, который пытался вывезти более 40 килограммов камней и гальки с пляжа острова Сардиния. Ему грозит штраф до трёх тысяч евро.

Как сообщило Таможенное управление итальянского острова, француз собирался провезти контрабанду в машине, взяв билет на паром от Порто-Торреса на севере острова до Ниццы. Ценный груз решено вернуть на родной пляж, где о нём позаботятся сотрудники местного природного парка.

Закон, действующий в Сардинии с 2017 года, запрещает вывозить песок, камни, ракушки с белоснежных пляжей острова, поскольку из-за изменений климата и воровства со стороны туристов там развивается эрозия почвы.