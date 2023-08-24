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24 августа, 15:05

История с выселением детей из отеля в Турции закончилась многомиллионным штрафом

"Колибри-тур МСК" оштрафована на 5 млн за незаконную отправку детей в Турцию

Туристическую компанию "Колибри-тур МСК", которая незаконно отправила детей на отдых в турецкую Анталью, оштрафовали на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.51 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности), назначил ООО "Колибри-ТУР МСК" штраф в размере пять миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Посольство РФ: Все выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию

Посольство РФ: Все выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию

В начале августа стало известно, что 68 детей из России выселили из турецкого лагеря "Колибри". Несовершеннолетние туристы оказались в таком положении из-за действий одноимённой российской компании, отправившей их на отдых. По словам родителей, лагерь "Колибри" не оплатил проживание детей в отеле, также не было обратных билетов. Его клиенты, как оказалось, не получали маршрутных квитанций, ваучеров и других документов, которые подтверждают организацию отдыха. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Freepik

Наталья Исакова
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