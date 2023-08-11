Посольство РФ: Все выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию

В Россию вернулись все дети, выселенные из отеля в Турции из-за недобросовестных действий туроператора "Колибри тур". Об этом сообщили в Посольстве РФ в Анкаре.

"С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург", — цитирует представителя дипмиссии РИА "Новости".

Это были последние несовершеннолетние отдыхающие, которые попали в сложную ситуацию в Турции и были возвращены домой. Дипломаты отметили, что трансфер детей в аэропорт обеспечивали сотрудники генерального консульства, они помогали ребятам зарегистрироваться на рейс и согласовали с авиакомпанией передачу несовершеннолетних через членов экипажа.