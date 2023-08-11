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11 августа, 20:58

Посольство РФ: Все выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию

В Россию вернулись все дети, выселенные из отеля в Турции из-за недобросовестных действий туроператора "Колибри тур". Об этом сообщили в Посольстве РФ в Анкаре.

"С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург", — цитирует представителя дипмиссии РИА "Новости".

Это были последние несовершеннолетние отдыхающие, которые попали в сложную ситуацию в Турции и были возвращены домой. Дипломаты отметили, что трансфер детей в аэропорт обеспечивали сотрудники генерального консульства, они помогали ребятам зарегистрироваться на рейс и согласовали с авиакомпанией передачу несовершеннолетних через членов экипажа.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, что 68 детей из России выселили из турецкого лагеря "Колибри". Несовершеннолетние туристы оказались в таком положении из-за действий одноимённой российской компании, отправившей их на отдых. По словам родителей, лагерь "Колибри" не оплатил проживание детей в отеле, также не было обратных билетов. Его клиенты, как оказалось, не получали маршрутных квитанций, ваучеров и других документов, которые подтверждают организацию отдыха. В Минэкономразвития заявили, что "Колибри" не имела права отправлять детей в Турцию.

Обложка ©

Freepik / standret

Никита Никонов
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