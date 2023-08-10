СК возбудил дело после выселения российских детей из отеля в Анталье

Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту выселения российских детей из лагеря в турецкой Анталье. Об этом ведомство информирует в телеграм-канале.

Расследование ведётся по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, компания "Колибри-тур МСК" и индивидуальный предприниматель Н.В. Маркина в период с 19 июня по 05 августа 2023 года заключили с родителями 90 детей от шести до 17 лет со всей России около 30 договоров на оказание услуг по организации отдыха в Турции. Во время поездки в силу ряда причин подростки принудительно были выселены из отеля размещения. Домой досрочно вернулось 68 детей.