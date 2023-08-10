СК возбудил дело после выселения российских детей из отеля в Анталье
Возбуждено дело о небезопасных услугах после выселения детей из отеля в Турции
Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту выселения российских детей из лагеря в турецкой Анталье. Об этом ведомство информирует в телеграм-канале.
Расследование ведётся по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, компания "Колибри-тур МСК" и индивидуальный предприниматель Н.В. Маркина в период с 19 июня по 05 августа 2023 года заключили с родителями 90 детей от шести до 17 лет со всей России около 30 договоров на оказание услуг по организации отдыха в Турции. Во время поездки в силу ряда причин подростки принудительно были выселены из отеля размещения. Домой досрочно вернулось 68 детей.
Ранее Лайф рассказывал, что российских детей выселили из турецкого лагеря "Колибри". По словам родителей, лагерь не оплатил проживание детей в отеле, также не было обратных билетов. Клиенты, как оказалось, не получали маршрутных квитанций, ваучеров и других документов, которые подтверждают организацию отдыха.
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