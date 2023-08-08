Регион

Уведомления отключены

8 августа, 05:22

В Минэкономразвития заявили, что "Колибри" не имела права отправлять детей в Турцию

Минэкономразвития запросило у компании "Колибри" всю документацию, касающуюся испорченной поездки российских детей в Турцию, а также письменное разъяснение сложившейся ситуации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве подчеркнули, что "Колибри" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж.

"Состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платёжные документы", — приводит заявление ведомства ТАСС.

Генконсульство: Часть выселенных из отеля в Турции детей вернутся в Россию

Генконсульство: Часть выселенных из отеля в Турции детей вернутся в Россию

А ранее Лайф рассказывал, как 68 детей из России выселили из турецкого лагеря "Колибри". Несовершеннолетние туристы оказались в таком положении из-за действий одноимённой российской компании, отправившей их на отдых. По словам родителей, лагерь "Колибри" не оплатил проживание детей в отеле, также нет обратных билетов. Его клиенты, как оказалось, не получали маршрутных квитанций, ваучеров и других документов, которые подтверждают организацию отдыха.

Обложка ©

Nikos Zacharoulis / Unsplash

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минэкономразвития РФ
  • Законы
  • Турция
  • Дети

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров