В Минэкономразвития заявили, что "Колибри" не имела права отправлять детей в Турцию
Минэкономразвития запросило у компании "Колибри" всю документацию, касающуюся испорченной поездки российских детей в Турцию, а также письменное разъяснение сложившейся ситуации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве подчеркнули, что "Колибри" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж.
"Состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платёжные документы", — приводит заявление ведомства ТАСС.
А ранее Лайф рассказывал, как 68 детей из России выселили из турецкого лагеря "Колибри". Несовершеннолетние туристы оказались в таком положении из-за действий одноимённой российской компании, отправившей их на отдых. По словам родителей, лагерь "Колибри" не оплатил проживание детей в отеле, также нет обратных билетов. Его клиенты, как оказалось, не получали маршрутных квитанций, ваучеров и других документов, которые подтверждают организацию отдыха.