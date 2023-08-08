В Минэкономразвития заявили, что "Колибри" не имела права отправлять детей в Турцию

Минэкономразвития запросило у компании "Колибри" всю документацию, касающуюся испорченной поездки российских детей в Турцию, а также письменное разъяснение сложившейся ситуации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве подчеркнули, что "Колибри" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж.

"Состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платёжные документы", — приводит заявление ведомства ТАСС.