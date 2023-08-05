Генконсульство: Часть выселенных из отеля в Турции детей вернутся в Россию
Часть российских детей, которых выселили из турецкого отеля в Кемере из-за проблем с оплатой, вернутся сегодня, 5 августа, в РФ. Об этом сообщили в генконсульстве в Анталье.
"По нашей информации, часть группы летит в субботу за счёт компании-туроператора, часть решила остаться по усмотрению родителей", — приводит сообщение дипмиссии РИА "Новости".
Дипломаты добавили, что туроператор "Колибри" организовал трансфер в аэропорт и пообещал доставить юных туристов в РФ уже сегодня. Однако, по словам матери одной из школьниц, на самом деле родители сами всё оплатили: и билеты, и перевозку детей. Сейчас ребята находятся в аэропорту и не могут купить воду и еду, поскольку у них российские карты, а туроператор не вернул залог в 30 долларов.
Напомним, 68 российских детей выселили из лагеря "Колибри" в Турции. По словам родителей, организаторы не оплатили проживание детей в отеле, также не было обратных билетов. Клиенты лагеря, как оказалось, не получали маршрутных квитанций, ваучеров и других документов, которые подтверждают организацию отдыха.
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