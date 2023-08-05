Генконсульство: Часть выселенных из отеля в Турции детей вернутся в Россию

Часть российских детей, которых выселили из турецкого отеля в Кемере из-за проблем с оплатой, вернутся сегодня, 5 августа, в РФ. Об этом сообщили в генконсульстве в Анталье.

"По нашей информации, часть группы летит в субботу за счёт компании-туроператора, часть решила остаться по усмотрению родителей", — приводит сообщение дипмиссии РИА "Новости".

Дипломаты добавили, что туроператор "Колибри" организовал трансфер в аэропорт и пообещал доставить юных туристов в РФ уже сегодня. Однако, по словам матери одной из школьниц, на самом деле родители сами всё оплатили: и билеты, и перевозку детей. Сейчас ребята находятся в аэропорту и не могут купить воду и еду, поскольку у них российские карты, а туроператор не вернул залог в 30 долларов.