Юрист предупредил о штрафе за вывоз некоторых товаров из-за рубежа

Традиционно многие туристы привозят с собой из путешествий сувениры, однако некоторые безобидные на первый взгляд подарки не удастся перевезти через границу. Об этом в интервью радио Sputnik заявил глава компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнёры" Александр Байбородин.

Перед отправкой в отпуск туристам следует выяснить, какие товары запрещены к вывозу из страны пребывания или запрещены к ввозу в Россию. Юрист предупредил, что у сотрудников таможни могут возникнуть вопросы, если вы решите приобрести на память предметы старины или изготовленные из растений и животных сувениры.

"Большинство путешественников знают, что за вывоз коралла из Египта штраф может составлять 1000 долларов и выше. Похожие правила, касающиеся кораллов и ракушек, действуют и в Турции, но они не так широко известны. Вывоз изделий из слоновой кости, из крокодиловой кожи в любой стране либо подлежит декларированию, либо запрещён", — заявил Александр Байбородин.

Кроме прочего, во многих странах продаются духи, масла, шампуни и кремы на основе марихуаны и турист может приобрести такой товар, даже не заметив. Однако на таможне всё-же придётся объясняться. Не стоит также везти в Россию из-за границы лекарства, не убедившись в законности их ввоза: незнание может обернуться уголовной статьёй, так как в составе препарата могут быть запрещённые вещества.