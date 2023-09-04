Эрдоган назвал количество посетивших Турцию россиян в этом году
Эрдоган: За семь месяцев 2023 года Турцию посетило 3,5 миллиона россиян
За первые семь месяцев текущего года Турцию посетило три с половиной миллиона российских туристов. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
"За первые семь месяцев этого года в нашу страну приехало 3,5 миллиона российских туристов", — написал Эрдоган в телеграм-канале.
Вместе с тем он выразил надежду, что в последние пять месяцев года количество российских туристов увеличится.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян опроверг слухи об отмене системы "всё включено" в Турции. По словам эксперта, именно этой системой отели и заманивают к себе клиентов. Впрочем, даже исчезновение алкоголя из неё не станет причиной отказа от поездок в Турцию, ведь купить спиртное постояльцы всегда смогут и в магазине.
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