Эрдоган назвал количество посетивших Турцию россиян в этом году

За первые семь месяцев текущего года Турцию посетило три с половиной миллиона российских туристов. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

"За первые семь месяцев этого года в нашу страну приехало 3,5 миллиона российских туристов", — написал Эрдоган в телеграм-канале.

Вместе с тем он выразил надежду, что в последние пять месяцев года количество российских туристов увеличится.