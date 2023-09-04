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4 сентября, 18:37

Эрдоган назвал количество посетивших Турцию россиян в этом году

Эрдоган: За семь месяцев 2023 года Турцию посетило 3,5 миллиона россиян

За первые семь месяцев текущего года Турцию посетило три с половиной миллиона российских туристов. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

"За первые семь месяцев этого года в нашу страну приехало 3,5 миллиона российских туристов", — написал Эрдоган в телеграм-канале.

Вместе с тем он выразил надежду, что в последние пять месяцев года количество российских туристов увеличится.

В Турции анонсировали масштабные рейды по квартирам для выселения туристов-нелегалов

В Турции анонсировали масштабные рейды по квартирам для выселения туристов-нелегалов

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян опроверг слухи об отмене системы "всё включено" в Турции. По словам эксперта, именно этой системой отели и заманивают к себе клиентов. Впрочем, даже исчезновение алкоголя из неё не станет причиной отказа от поездок в Турцию, ведь купить спиртное постояльцы всегда смогут и в магазине.

Обложка ©

Freepik / ASphotofamily

Наталья Исакова
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