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29 августа, 00:38

Турэксперт опроверг слухи об отмене системы "всё включено" в Турции

Турэксперт Мкртчян: Отмена "всё включено" в Турции — это ложная информация

Информация о том, что в Турции исчезнет система "всё включено", не соответствует действительности, успокоил слушателей радио "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Конечно же, это фейковый вброс. Эта система привлекает людей, она развита в мире и очень популярна у туристов. Даже если уберут all inclusive и в том числе алкоголь, это мало на что повлияет, люди будут покупать напитки в магазинах", — рассказал Мкртчян.

Он также подчеркнул, что в некоторых отелях из-за отмены алкоголя уменьшится количество приезжающих туристов. С другой стороны, люди посещают Турцию, Египет и прочие страны не из-за алкоголя, а потому что цены понятны и известны заранее. Путешественникам хочется заплатить один раз и не тратить ни рубля во время отдыха, добавил эксперт.

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Напомним, ранее стало известно, что россиянам начали продавать туры в Турцию с безалкогольным "всё включено", и оказалось, что спрос есть. По данным АТОР, первыми эту систему опробовали отели Антальи и Эгейского побережья. Такие путёвки, как подсчитали эксперты, на 7–9% дешевле, чем обычный all inclusive, включающий местный алкоголь.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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