Турэксперт опроверг слухи об отмене системы "всё включено" в Турции

Информация о том, что в Турции исчезнет система "всё включено", не соответствует действительности, успокоил слушателей радио "Комсомольская правда" вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Конечно же, это фейковый вброс. Эта система привлекает людей, она развита в мире и очень популярна у туристов. Даже если уберут all inclusive и в том числе алкоголь, это мало на что повлияет, люди будут покупать напитки в магазинах", — рассказал Мкртчян.

Он также подчеркнул, что в некоторых отелях из-за отмены алкоголя уменьшится количество приезжающих туристов. С другой стороны, люди посещают Турцию, Египет и прочие страны не из-за алкоголя, а потому что цены понятны и известны заранее. Путешественникам хочется заплатить один раз и не тратить ни рубля во время отдыха, добавил эксперт.