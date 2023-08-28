Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал совершенно правильной идею исключить алкоголь из системы "всё включено" (all inclusive) при продаже туров в Турцию. В беседе с Лайфом парламентарий отметил, что спиртное наносит вред здоровью российских туристов и представляет нашу страну не в самом красивом виде.

"Хочешь бухнуть — пожалуйста, плати деньги, тебе никто не может запретить. Но "всё включено" нельзя! Потому что вернёшься на родину, продолжишь пить, а нам такие люди не нужны пьющие, нужны только непьющие, работающие", — сказал депутат.

Милонов призвал вовсе сделать все туры "ол-инклюзив" безалкогольными, в том числе по России.