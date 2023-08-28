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28 августа, 11:50

"Хочешь бухнуть — плати": Милонову понравилась идея "безалкогольного ол-инклюзив" в Турции

Милонов назвал правильной идею туроператоров о безалкогольном all inclusive

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал совершенно правильной идею исключить алкоголь из системы "всё включено" (all inclusive) при продаже туров в Турцию. В беседе с Лайфом парламентарий отметил, что спиртное наносит вред здоровью российских туристов и представляет нашу страну не в самом красивом виде.

"Хочешь бухнуть — пожалуйста, плати деньги, тебе никто не может запретить. Но "всё включено" нельзя! Потому что вернёшься на родину, продолжишь пить, а нам такие люди не нужны пьющие, нужны только непьющие, работающие", — сказал депутат.

Милонов призвал вовсе сделать все туры "ол-инклюзив" безалкогольными, в том числе по России.

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Напомним, сегодня туроператоры предложили россиянам турецкий all inclusive без алкоголя. Первыми эту систему опробовали отели Антальи и Эгейского побережья. Такие путёвки, как подсчитали эксперты, на 7–9% дешевле, чем обычный all inclusive, включающий местный алкоголь.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Ольга Годуненко
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