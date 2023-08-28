Российским туристам предложили "безалкогольный ол-инклюзив", и оказалось, что спрос есть

Россиянам начали продавать туры в Турцию с безалкогольным "всё включено". Об этом сообщила в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР). Первыми эту систему опробовали отели Антальи и Эгейского побережья. Такие путёвки, как подсчитали эксперты, на 7–9% дешевле, чем обычный all inclusive, включающий местный алкоголь.

Участники рынка объясняют, что безалкогольная концепция в некоторых отелях в Турции была и ранее, но она была актуальна для местного, иранского и арабских рынков, но в этом году некоторые российские туроператоры впервые добавили халяльные отели в свой ассортимент, и, оказалось, на них есть спрос.

Путёвка на 7 ночей в формате безалкогольного "всё включено" на 7% дешевле обычной. Фото © сайт АТОР

"Это не только верующие мусульмане, которые едут в халяльные отели. Некоторые категории туристов хотят спокойный и безалкогольный формат (например, семьи, которые хотят, чтобы рядом с ними не было шумных компаний и вечеринок)", — пояснил представитель одного из туроператоров.

Но помимо отелей, где употребление алкоголя в принципе не предусмотрено и не приветствуется, путёвку формата non-alcoholic all inclusive можно приобрести в некоторых отелях, где это будет скорее способ сэкономить.