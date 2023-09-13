Нетрезвые австралийки искупались в римском фонтане и схлопотали по штрафу

Римская полиция оштрафовала двух туристок, которые искупались в фонтане Треви, находясь под воздействием алкоголя. Девушкам выставили счёт в 450 евро каждой, тогда как их другу удалось избежать наказания. О произошедшем рассказали в местном издании il Messaggero.

Нетрезвый заплыв молодые австралийки устроили 10 сентября. В ходе празднования дня рождения девушки и их знакомый забрались в чашу достопримечательности на глазах у изумлённой толпы. Незадолго до появления правоохранителей мужчина успел покинуть фонтан, тогда как подругам повезло меньше. Прибывшая к месту инцидента полиция задержала туристок.

Позже девушки объяснили полицейским, что не знали о действующем запрете на купание в чаше исторической композиции. Впрочем, аргументы подруг показались правоохранителям неубедительными.