Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 00:25

Нетрезвые австралийки искупались в римском фонтане и схлопотали по штрафу

Il Messaggero: Полиция оштрафовала туристок за купание в римском фонтане Треви

Римская полиция оштрафовала двух туристок, которые искупались в фонтане Треви, находясь под воздействием алкоголя. Девушкам выставили счёт в 450 евро каждой, тогда как их другу удалось избежать наказания. О произошедшем рассказали в местном издании il Messaggero.

Нетрезвый заплыв молодые австралийки устроили 10 сентября. В ходе празднования дня рождения девушки и их знакомый забрались в чашу достопримечательности на глазах у изумлённой толпы. Незадолго до появления правоохранителей мужчина успел покинуть фонтан, тогда как подругам повезло меньше. Прибывшая к месту инцидента полиция задержала туристок.

Позже девушки объяснили полицейским, что не знали о действующем запрете на купание в чаше исторической композиции. Впрочем, аргументы подруг показались правоохранителям неубедительными.

Холера, паразиты, гепатит: Названо 7 причин никогда не купаться в фонтанах

Холера, паразиты, гепатит: Названо 7 причин никогда не купаться в фонтанах

Ранее Лайф рассказывал, что в одном из екатеринбургских фонтанов утонул мужчина. По словам очевидцев, погибший не нарочно оказался в воде, а угодил туда из-за проблем со здоровьем.

Обложка ©

Wikipedia / Diego Delso

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Италия
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров