Скандинавскую диету посоветовали для борьбы с заболеваниями сердца и сосудов

В Финляндии в последней трети XX века благодаря особой программе, пропагандируемой правительством, за два десятилетия удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в восемь раз. Об особенностях так называемой скандинавской диеты издание aif.ru поговорило со специалистами.

Основной упор при данном типе питания делается на употребление овощей и фруктов, доля мяса, напротив, уменьшается, жирные его сорта заменяются на рыбу. Сокращается также употребление сливочного масла. В рационе приветствуется брусника, голубика, клюква и прочие ягоды северных регионов, а также другие фрукты, овощи и ягоды — источник антиоксидантов, витаминов и минералов. Обязательны корнеплоды, зелень, салат и капуста: они способствуют противовоспалительным и противораковым процессам, участвуют в свёртываемости крови. Не стоит забывать про орехи, семена, масла и жиры, которые поддерживают ощущение сытости и содержат жирорастворимые витамины, антиоксиданты, макроэлементы. Кроме того, жизненно необходимыми считаются цельные злаки — источник витаминов группы В, железа, магния и антиоксидантов.

По словам диетолога-нутрициолога Елены Желяниной, это микс средиземноморской и палеодиеты "с акцентом на регион проживания", а локальные продукты часто соответствуют генетическим особенностям местного населения. Бесспорными плюсами этого варианта питания эксперт считает исключение полуфабрикатов и переработанных продуктов. В качестве способов приготовления диета рекомендует варку и тушение. Приготовленные таким образом продукты лучше перевариваются, сохраняют натуральный вкус, большую часть витаминов и минералов, менее калорийны.

"Базу диеты составляют сложные углеводы, которыми изобилуют продукты растительного происхождения, а это в первую очередь крупы и каши, которые хорошо дополнять полезными растительными маслами: льняным, горчичным и конопляным", — объясняет нутрициолог Юлия Заболоцкая-Избекова, отмечая, что эта система питания достаточно хорошо подходит жителям России.

Эксперты, однако, отмечают, что это не универсальная система питания. Так, ограничение источников белка чревато дефицитом аминокислот в организме. Поэтому важно следить за разнообразием продуктов, быть умеренным в потреблении и консультироваться со специалистом.