Диетолог призвал пользоваться "разноцветным" правилом, чтобы запастись витаминами к зиме

Самое ценное качество сезонных овощей — большое содержание витаминов, микроэлементов и клетчатки. Но можно ли запастись всеми необходимыми веществами надолго? На этот вопрос ответил диетолог Андрей Бобровский.

Он выделил два класса витаминов: жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые могут накапливаться в организме впрок, а водорастворимые (они содержатся, например, в огурцах) такими свойствами не обладают.

"Поэтому наесться овощами впрок невозможно. Но для того, чтобы получать максимум полезных веществ, нужно соблюдать нехитрое правило: чем разноцветнее будут сезонные овощи в рационе, тем более разнообразный и полноценный состав витаминов можно получить", — объяснил врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Но что будет при избыточном потреблении овощей? По словам медика, в этом случае вы только переборщите с клетчаткой и из-за этого может возникнуть лёгкое расстройство пищеварения. Как уверяет диетолог, более серьёзных проблем не будет.