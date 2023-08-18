"Раздражают желудок": Названы продукты, которые буквально тянут к холодильнику

Некоторые продукты могут быстро вызвать чувство голода, в их числе кислые овощи и фрукты. Об этом предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Казалось бы, у кислых овощей и фруктов есть объём, из них можно получить какую-то энергию и можно было бы наесться. Но, так как они кислые, органические кислоты раздражают желудок, повышают его моторику, и отсюда возникает чувство голода", — пояснил он в беседе с "Москвой 24".

Также в очередной раз заглянуть в холодильник может заставить алкоголь. При его употреблении расширяются поры в мембранах клеток — туда уходит глюкоза из крови. В результате человек закусывает и никак не может наесться.

Сладкие продукты тоже хотят "найти себе компанию". Гинзбург объяснил, что в таком случае уровень глюкозы стремительно повышается, выбрасывается много инсулина и сахар в крови снижается, из-за этого человеку опять хочется чего-нибудь отведать.