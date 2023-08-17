Всё дело в генах: Биоинформатик раскрыла, в каких случаях человек предрасположен к лишнему весу

Поломки в генах FTO и MC4R способны увеличить риск набора веса и переедания. 17,7% россиян имеют дефектный вариант первого гена, а 4,9% — второго. Причём эти дефекты не исключают такие причины ожирения, как низкая активность, избыток калорий, нарушения гормонального фона и приём лекарств, но генетика играет важную роль. Об этом рассказала биоинформатик компании MyGenetics Левина.

По её словам, FTO отвечает за регулирование количества в крови лептина и грелина — гормонов насыщения. При потреблении пищи мозг сигнализирует, что наелся. Но если ген сломан, то сообщение о насыщении сильно опаздывает, поэтому человек съедает больше нужного. Множество исследований доказывают, что при дефектном FTO носитель весит на три килограмма больше, чем носители нормального генотипа. Ген MC4R отвечает за ощущение сытости и подавление чувства голода после еды. В случае поломки чувство насыщения проходит быстро и носитель в скором времени начинает хотеть есть.

Левина отметила, что риск ожирения увеличивается в том случае, если у ребёнка хотя бы один родитель имеет дефектный ген. И особенно влияние генетических факторов сказывается именно в детстве, поэтому важно учить чадо прислушиваться к организму.

"Наличие генетических факторов риска не означает, что у ребёнка точно будет ожирение. Это лишь указывает на предрасположенность. Компенсировать особенности генетики можно образом жизни и полезными привычками", — добавила эксперт в беседе с "Газетой.ru".