Врач рассказала, о каких сбоях в организме могут говорить частые перекусы

Слишком частые перекусы могут говорить о неправильном питании, недостатке сна, проблемах со щитовидной железой и обезвоженности. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если речь о неправильном питании, то человек, например, ест быстрорастворимые каши, бутерброды с белым хлебом, булки, пьёт сладкий чай. Такой рацион, с одной стороны, позволяет проснуться, но с другой — насыщение быстро приходит и быстро уходит. Человек вновь до дрожи хочет перекусить сладким", — отметила она в беседе с "Москвой 24".

Врач добавила, что недостаток выработки гормонов щитовидной железы приводит к потере энергии, поэтому человеку и хочется восполнить её с помощью еды. Кроме того, диетолог напомнила: зачастую человек заедает стресс — это связано с тем, что уровень кортизола не снижается, а надолго остаётся на прежнем уровне. Иногда чувство голода можно спутать с элементарным желанием попить, ведь центры жажды и насыщения находятся рядом.

Врач подчеркнула, что частые перекусы провоцируют появление лишнего веса. Если человек пьёт мало воды, то надо употреблять её больше. Также важно сдать анализы, чтобы проверить, есть ли проблемы со щитовидной железой. А при недосыпе диетолог рекомендует наладить режим сна. По словам Соломатиной, сладкие перекусы, например чай с конфетой, лучше заменить на приём продуктов, гликемический индекс которых ниже 50.