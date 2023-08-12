"Подталкивает к перекусам": Дизайнер заявила, что цвет стен на кухне может помешать похудению

Если у вас не получается контролировать аппетит, то, возможно, в этом виноваты стены на кухне, а точнее, их цвет. Оказывается, такая мелочь влияет на результат похудения, поэтому тем, кто не хочет набрать лишний вес, стоит избегать оранжевых и красных оттенков — они будут постоянно заставлять вас что-нибудь съесть. Об этом заявила дизайнер интерьеров Мария Талат.

"Эти цвета ассоциируются с энергией и воодушевлением, что может подтолкнуть к перекусам. А прохладные и спокойные цвета (синий и зелёный) могут оказывать успокаивающее воздействие и помогать сдерживать аппетит. Синий цвет, например, ассоциируется с чувством сытости и может уменьшить желание переедать", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

При этом дизайнер также посоветовала обращать внимание на освещение, размер кухни и насколько она соответствует вашим потребностям.