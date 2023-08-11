Названо три жирных продукта, которые могут помочь с похудением
Диетолог Капралова заявила, что авокадо и орехи помогут похудеть
Авокадо, растительные нерафинированные масла и орехи — жирные продукты, однако их употребление может помочь похудеть. Об этом заявила диетолог Мария Капралова.
"Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".
Среди растительных масел полезны миндальное, льняное, кунжутное, горчичное и подсолнечное. По словам эксперта, правильные жиры надолго насыщают организм, поддерживают здоровье всех органов и тканей, а также улучшают состояние кожи и волос, повышают иммунитет, налаживают работу всего ЖКТ, укрепляют память. Чтобы получить от масел как можно больше пользы, диетолог порекомендовала добавлять их в салаты, каши и смузи.
Среди орехов она выделила фундук, грецкие орехи, фисташки и арахис. Они улучшают липидный обмен, что и приводит к похудению. Кроме того, орехи помогают контролировать аппетит и улучшают пищеварение. Такие плоды предотвращают развитие диабета и являются отличной профилактикой болезни Альцгеймера.
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