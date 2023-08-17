Эндокринолог рассказала, кто может худеть с помощью кофе

Такое вещество, как кофеин, позволяет быстрее сжигать жиры и ускоряет метаболизм, благодаря чему человек может похудеть. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог "ММЦ на Мичуринском проспекте" и "КДЦ на Белорусской" Анна Кривошеева.

"Исследования показывают, что кофеин может увеличить скорость основного обмена в состоянии покоя на 3–11%, при этом большие дозы оказывают больший эффект. Интересно, что большая часть активизации метаболизма вызвана увеличением сжигания жира. К сожалению, этот эффект менее выражен у тех, кто страдает ожирением. Одно исследование показало, что кофеин увеличивает сжигание жира на целых 29% у худых людей, в то время как у тучных людей это увеличение составляет лишь около 10%", — отметила врач.

При этом такой эффект снижается с возрастом. Поэтому иногда употребление кофе может быть неэффективной стратегией при похудении для людей постарше, предупредила эксперт.

"Даже если кофе не заставляет вас тратить больше калорий в долгосрочной перспективе, всё же существует вероятность того, что кофеин притупляет аппетит и помогает есть меньше. В одном исследовании кофеин снижал аппетит у мужчин, но не у женщин, заставляя их есть меньше после употребления кофеина. Несмотря на то что кофеин может ускорить метаболизм в краткосрочной перспективе, этот эффект уменьшается у тех, кто пьёт кофе в течение длительного времени", — уточнила специалист.

При этом кофе может негативно повлиять на сон, что способствует увеличению веса. Также лишние килограммы могут появиться из-за обилия сахара в напитке.

"Несколько способов уменьшить потребление сахара, при этом добавив вкус кофе: посыпать немного корицей; используйте несладкое миндальное молоко, кокосовое молоко; используйте небольшое количество натурального бескалорийного подсластителя, например стевию; добавьте несколько капель ванильного экстракта; растопите небольшой квадратик тёмного шоколада", — заключила Кривошеева.