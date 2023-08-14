Россиянам рассказали, как с помощью кофе спастись от кариеса

Не все знают, но кофе защищает зубы от кариеса. Удивительный факт раскрыла Q-инструктор (обучает дегустаторов кофе по системе Q-grading) американского Института качества кофе Полина Владимирова.

"Такой способ борьбы с кариесом работает не со всеми видами и сортами кофе. Это преимущество распространяется только на чёрный кофе, без добавления молока, сахара и прочих подсластителей", — объяснила инструктор в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

В кофе без сладких примесей — высокое содержание полифенолов и антиоксидантов, уничтожающих бактерии, которые вызывают кариес, сообщила Владимирова. А вот сладкий кофе никак не препятствует микроорганизмам, разрушающим зубную эмаль. А ещё стоит иметь в виду, что употребление кофе в избыточном количестве очень вредно для зубов из-за кислот в его составе.

Тем, кто пьёт кофе в умеренных дозах, бояться нечего, успокоила Q-инструктор. Проблемы с зубами появляются только у тех, кто пьёт этот напиток регулярно и в огромных объёмах. Очевидный пример: дегустаторы кофе, которым приходится проверять вкус 300–400 кофейных напитков ежедневно. Для обычного человека — это годовая норма.