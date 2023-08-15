Гробят ваше здоровье: Эти 6 продуктов категорически нельзя есть на завтрак

Действительно, завтрак лучше не пропускать. Есть нужно в первые 40 минут после пробуждения, чтобы запустить активность гормонов и ЖКТ. Кофе, бутерброд, горячая яичница... Что может быть лучше? Однако есть продукты, которые совсем не подходят для первого приёма пищи.

1. Бананы

Казалось бы, бананы — классический завтрак, вполне здоровый, да? Но как бы не так! Эти богатые калием фрукты нанесут ущерб вашей пищеварительной системе, если их употреблять утром без всего, особенно на голодный желудок. К тому же в них содержится много магния, который способен влиять на деятельность сердечно-сосудистой системы. Завтрак, состоящий из одних бананов, чреват рисками нарушения баланса кальция и магния. Соедините их с чем-то более существенным, например, можно сделать тосты с арахисовой пастой и положить банан. Так вы сохраните желудок здоровым!

2. Кофе

Какие продукты нельзя есть на завтрак: кофе на голодный желудок раздражает слизистую оболочку, повышает секрецию желудочного сока. Фото © Freepik / senivpetro

Многие не представляют своё утро без чашечки кофе, а некоторые даже не сядут есть, если перед этим не выпьют чёрный бодрящий напиток. Мол, ну какой завтрак без кофе? Его пить можно, но не натощак. Если вы пьёте кофе, не съев до этого ни крошки пищи, — рискуете сильно себе навредить. Утренний кофе на голодный желудок раздражает слизистую оболочку, повышает секрецию желудочного сока и способствует развитию гастрита.

3. Хлопья и мюсли

Хлопья и мюсли могут показаться безобидными или кому-то даже полезными, но это не так! По крайней мере на завтрак их лучше не есть. Они мгновенно поднимают уровень сахара в крови — и организм оказывается посаженным на американские горки. Это прямая дорога к сахарному диабету.

4. Яичница

Яичный желток содержит большое количество холестерина, а значит, повышает риск развития атеросклероза сосудов. Фото © Shutterstock

Яичницу принято употреблять на завтрак, но это не лучшая идея, по крайней мере не стоит есть это блюдо на завтрак чаще одного раза в неделю. Яичный желток содержит большое количество холестерина, а значит, повышает риск развития атеросклероза сосудов. Кроме того, высокое содержание жира может вызвать у вас чувство тяжести с самого утра. И это мы ещё не говорим о добавлении бекона и сыра. Организм за такое спасибо точно не скажет!

5. Апельсиновый сок

Все мы видели, особенно в американских фильмах, как на завтрак люди пьют освежающий стакан апельсинового сока. Кажется, что полезно, особенно если свежевыжатый. Но нет. Даже просто цельный апельсин на завтрак лучше не есть. Это спровоцирует развитие гастрита и приведёт к резкому скачку уровня сахара в крови. Поэтому перед тем, как выпить стакан цитрусового фреша, рекомендуется плотно позавтракать какой-нибудь овсянкой, но не той, которая быстрого приготовления, а нормальной.

6. Йогурт

Если съедать йогурт натощак, то соляная кислота, которая находится в пустом желудке, будет разрушать молочно-кислые бактерии, содержащиеся в йогурте. Никакой пользы, один вред. Фото © Shutterstock