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17 августа, 14:22

Врач раскрыла секрет правильных тренировок, которые помогут убрать жир с живота

Врач Чиркова: Убрать жир с живота можно только при тренировке всех групп мышц

Постоянная тренировка только брюшного пресса не поможет убрать жир с живота. Для этого нужна нагрузка на все группы мышц, а также правильное питание и налаженный режим сна, объяснила терапевт Ольга Чиркова.

"Необходимо чередовать силовые и кардионагрузки, следить за питанием: отказаться от быстрых углеводов, трансжиров, солений, копчёностей и алкоголя", посоветовала она.

Чиркова призвала есть овощи, фрукты, белковые продукты и зернобобовые. Вместе с тем стоит сделать небольшой дефицит калорий, а ещё наладить режим сна. Последнее поспособствует уменьшению выработки гормона голода. Врач также в беседе с NEWS.ru посоветовала делать лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон для снижения уровня стресса и разгона лифмы.

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Ранее диетолог Мария Капралова посоветовала обратить внимание на авокадо и орехи при похудении. Также полезны миндальное, льняное, кунжутное, горчичное и подсолнечное масла. По словам эксперта, правильные жиры надолго насыщают организм, поддерживают здоровье всех органов и тканей.

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Freepik

Светлана Оперук
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