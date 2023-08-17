Врач раскрыла секрет правильных тренировок, которые помогут убрать жир с живота

Постоянная тренировка только брюшного пресса не поможет убрать жир с живота. Для этого нужна нагрузка на все группы мышц, а также правильное питание и налаженный режим сна, объяснила терапевт Ольга Чиркова.

"Необходимо чередовать силовые и кардионагрузки, следить за питанием: отказаться от быстрых углеводов, трансжиров, солений, копчёностей и алкоголя", — посоветовала она.

Чиркова призвала есть овощи, фрукты, белковые продукты и зернобобовые. Вместе с тем стоит сделать небольшой дефицит калорий, а ещё наладить режим сна. Последнее поспособствует уменьшению выработки гормона голода. Врач также в беседе с NEWS.ru посоветовала делать лимфодренажный массаж и кинезиотейпирование проблемных зон для снижения уровня стресса и разгона лифмы.