Диетолог дала совет, что съесть, чтобы и голод утолить, и не потолстеть

Сладкое и мучное — самые удобные варианты для перекуса на ходу. Но надолго такими не наешься, почти сразу наступает чувство голода. Продукты, которые, напротив, насыщают надолго, назвала диетолог Наталья Наумова.

Врач объяснила, что чувством голода и насыщения в нашем организме управляет мозг. В клетках организма постоянно происходит обмен веществ, требующий энергии. При снижении количества питательных веществ в крови происходит раздражение нейронов мозга в центре голода. Пустой желудок, в свою очередь, начинает передавать импульсы от рецепторов в этот центр.

"При поступлении еды в желудок возникает состояние насыщения сначала за счёт растягивания желудочной стенки, а затем и за счёт поступления питательных веществ в кровь. Как это работает: сигналы, идущие от механорецепторов желудка по нервным путям в центральную нервную систему, запускают торможение в центре голода. По мере расходования питательных веществ цикл повторяется", — рассказала диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Чтобы избежать переедания за счёт частого употребления простых углеводов, необходимо дать организму достаточное количество белка (1–1,5 грамма белка на килограмм веса). Лучшими его источниками являются красное и белое мясо, птица, рыба, яйца, кисломолочные продукты.

Сложные углеводы, прежде всего клетчатка (крупы, овощи, фрукты, ягоды и зелень), длительно проходят по пищеварительному тракту, способствуют замедлению всасывания быстрых углеводов и тем самым в сочетании с белком позволяют чувствовать себя сытыми долго.