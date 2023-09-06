Названы продукты, которые помогут ребёнку повысить успеваемость

Чтобы ребёнок показывал успехи в учёбе и спорте, нужно кормить его правильным завтраком, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" диетолог Инна Кононенко.

Одной из составляющих завтрака должен быть белок, который быстро усваивается. Он необходим для роста и развития организма. Например, подойдут творог или сырники, в которых примерно 19 граммов такого фермента. Кроме того, стоит давать ребёнку и яйца.

"Яйца — это легкоперевариваемый продукт. Они содержат лецитин — вещество, входящее в оболочку наших нервных клеток. Чем лучше оболочка, тем быстрее нервные клетки передают друг другу сигнал. Соответственно, тем лучше наша память, внимание, скорость мышления, счетно-вычислительные способности", — пояснила врач.

Также утром полезно есть длинные углеводы, сообщила специалист. Они также стимулируют умственную деятельность. Отличным вариантом Кононенко назвала кашу. Но готовить её нужно из цельной крупы, в которой содержится максимум необходимых ребёнку витаминов. Но если каша надоела, можно выкрутиться иначе.

"Есть такое блюдо: готовим яйцо пашот, к нему немножечко нарезаем авокадо и посыпаем это кунжутными семечками. Кстати, кунжутные семечки тоже можно добавлять в кашу. Причём в кунжуте содержится хорошее соотношение между кальцием и магнием, и таким образом лучше у нас усваивается", — пояснила Кононенко.

К блюдам также можно добавлять грецкие орехи, ведь в них содержатся калий, магний и фосфор. А вот от ягод и фруктов, которые модно добавлять в завтраки, Кононенко посоветовала отказаться, чтобы не повышать сахарную нагрузку на организм. К тому же, они быстро перевариваются и ребёнок может не дотерпеть до обеда. Ему захочется уже во время урока пойти в столовую.

Бутерброды в школу тоже лучше не давать, ведь есть всухомятку — плохая пищевая привычка. Лучше положить в контейнер томаты с черри и сыром, резюмировала диетолог.