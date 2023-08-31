Психолог назвала худший способ поощрить ребёнка за хорошие оценки в школе

Плата ребёнку за хорошие оценки в школе является не самой лучшей практикой. Это может быть признаком отчаяния и отсутствия диалога. Об этом рассказала кандидат психологических наук, эксперт "Актион образования" Александра Фокина.

По её словам, это нешуточный вопрос. Психолог считает, что не существует такой суммы, которая сделала бы хорошего ученика из школьника без крепких знаний и интересов. В данном случае плата за оценку — это больше успокоение для родителей, а не стимул для старания.

"Оплата за обучение сбивает с толку, подменяет мотивы. Поощрять школьников нужно, как и любых других людей. Желательно — за усилия, за отношение, за результаты, а не за отметки. Платить за отметки — это знак отчаяния и отсутствия диалога и прогресса", — отметила психолог в беседе с kp.ru.

Она советует не фиксироваться на одних только оценках ребёнка. Нужно разговаривать с ним, спрашивать о самочувствии, эмоциях и отношениях со сверстниками.