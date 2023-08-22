Россиянам рассказали, почему ребёнок не хочет идти в школу и как с этим бороться

Отказ ребёнка ходить в школу может быть связан с различными причинами, и важно понять, что именно стоит за таким поведением. Нужно правильно отреагировать и помочь ребёнку преодолеть трудности. Об этом в беседе с Лайфом рассказал учитель истории и координатор Филипповской школы онлайн Кирилл Клопков.

"Одной из наиболее распространённых причин является стресс, связанный с адаптацией к новой обстановке и к новым людям. Возможно, ребёнок сталкивается с проблемами в учёбе, стал жертвой буллинга или испытывает другого рода беспокойство", — отметил он.

Также, по словам эксперта, возможно наличие каких-либо психологических или эмоциональных проблем, таких как тревожность, депрессия или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Чтобы справиться с этой ситуацией, родителям важно установить доверительные отношения с ребёнком и поговорить с ним о его чувствах и опасениях по поводу школы.

"Ребёнку необходима поддержка, чтобы чувствовать себя безопасно и уверенно в новой среде. Поддерживайте его, подчёркивая его сильные стороны и достижения, а также проявляйте понимание к его слабостям", — сказал специалист.

Клопков посоветовал поговорить о ситуации с учителями, а также создавать для ребёнка положительные ассоциации со школой. Если проблема не решится, то необходимо обратиться за помощью к психологу.