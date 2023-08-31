Как оформить комнату школьника с учётом его интересов: советы дизайнера

Комнату школьника, особенно подростка, нужно оформлять исходя из его особенностей и запросов. Такой совет в беседе с газетой Metro дала руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук.

Она посоветовала не бояться обсуждать дизайн со своим ребёнком: даже если некоторые идеи покажутся неподходящими, всегда можно найти компромисс. Заодно такое доверие поможет укрепить отношения.

Ковальчук обратила внимание на то, что, так как в основном комната для подростка — бывшая детская, основная задача — уйти от устаревших мотивов и ярких цветов в пользу стильных решений.

"Попробуйте монохромное сдержанное оформление в оттенках синего или серого, уютные пастельные тона, контрастные сочетания. Также можно учесть хобби школьника, например оформить комнату в цветах его любимой футбольной команды или с отсылками на кино или литературное произведение", — пояснила Ковальчук.

Также, по словам специалиста, важно разделить комнату на функциональные зоны. Например, в месте для сна должна расположиться кровать от 1,5 м в длину. Если комната маленькая, в кровать можно встроить выдвижные ящики с подъёмным механизмом.

В зоне для хранения должен стоять шкаф для вещей и одежды, а также полочки для книг — открытые и не очень глубокие, чтобы было удобнее находить нужные книжки.

Что касается учебной зоны, то там должен располагаться письменный стол, желательно рядом с окном, чтобы был естественный источник света. Место стоит сделать функциональным, с ящичками для канцтоваров и прочих мелочей. У стола должен быть блок розеток, куда в том числе будет подключён компьютер. Стул желательно выбрать удобный и даже ортопедический, ведь за ним ребёнок будет проводить много времени — важно при этом сохранить его осанку.

Игровая или разговорная зона может представлять собой небольшое кресло или диванчик, где могут разместиться друзья или родители. В этом месте можно повесить телевизор — в зависимости от того, считают ли родители, что он должен быть в комнате подростка. Важно также уделить особое внимание свету. Возле кровати лучше дополнительно организовать светильник и розетки, а также продублировать выключатели. Так ребёнок сможет сам выстраивать сценарии освещения, резюмировала Ковальчук.