Родителям рассказали, как обустроить комнату подростка и угодить чаду

Подростковый возраст — период больших перемен, активного познания мира вокруг и определения собственных целей и желаний. Поэтому важно обустроить помещение ребёнка согласно определённым правилам. Эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава в беседе с Лайфом дала несколько рекомендаций по ремонту в комнате, которые помогут угодить школьнику и сохранить мир и гармонию в семье.

Во-первых, нужно определить помещение для комнаты. Эксперт предлагает представить, сколько зон в квартире у взрослых, то есть это кухня, гостиная, гардероб и прочее. А комната подростка — его единственное помещение, где нужно реализовывать абсолютно разные сценарии — от учёбы до отдыха, подчеркнула Антелава. Это важно, но многие родители часто упускают или не считают данный момент первостепенным, отводя чаду самое маленькое помещение в квартире, а так быть не должно. По словам эксперта, необходимо, чтобы пространство позволяло ребёнку развиваться полноценно.

Во-вторых, важно правильно зонировать пространство. Так, рабочую зону следует расположить напротив окна или рядом с ним, чтобы дневной свет стимулировал подростка к занятиям. Кровать же можно разместить в более затемнённом месте. Если ребёнок активный, то лучше постараться предусмотреть спортивный уголок. Зону хранения следует сделать максимально функциональной и с учётом увлечений подростка.

Третий момент — стиль. По словам Антелавы, важно создать комнату, в которой подросток будет себя чувствовать комфортно и развиваться. Так, не рекомендуется использовать такие стили, как классика, ампир и прочие, поскольку ребёнок их не оценит. Можно отдать предпочтение хай-теку, лофту, элементам стрит-арта. Если реализовать их невозможно, то стоит обратиться к нейтральному стилю сканди, его в дальнейшем ребёнок сам уже дополнит и обыграет.

При выборе мебели для подростка нужно понимать, что комната не должна быть детской и взрослой. Здесь необходимо участие самого ребёнка, чтобы учесть все его пожелания. При этом, подчеркнула эксперт, нужно помнить, что подростки в плане вкусов и интересов очень гибкие: сегодня им нравятся комиксы, а завтра — рок-группы. Если же нет возможности полностью включить чадо в процесс создания собственного пространства, оставьте несколько зон для его манёвров.

Дизайнер интерьера Павел Осипов также отметил, что для подростка очень ценно личное пространство. Комната должна буквально отражать его жизнь, интересы и увлечения. При создании важно предусмотреть универсальность интерьера, возможность легко и быстро перекрасить стены, сменить элементы декора. От визуального шума помогут избавиться закрытые системы хранения, с их помощью проще поддерживать порядок. По словам дизайнера, интерьер комнаты подростка должен быть живым и подвижным.

"Также хорошим решением в комнате подростка станет современное трековое освещение, которое легко регулирует световые сценарии. В качестве декоративного элемента можно использовать неоновые вывески, неизменный атрибут модных ночных клубов будет создавать особую атмосферу взрослости в комнате", — рассказал Осипов.