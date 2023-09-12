Названа ошибка, которая делает кровь вязкой и приводит к появлению камней в мочевом

Употребление питьевой воды в недостаточном количестве может стать причиной сгущения крови и дефектов в работе ЖКТ, почек и желчного пузыря. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Должна быть определённая вязкость крови. Если воды мало, она становится густой. Это риски тромбообразования. К тому же вязкую кровь достаточно сложно протолкнуть, сердцу приходится работать с удвоенной силой", — рассказала врач в беседе с "Москвой 24".

Вода — важнейший компонент для функционирования множества органов, напомнила диетолог. В частности, без неё организм не может производить желудочный сок и ферменты для переваривания пищи и опорожнения кишечника. При недостатке воды повышается плотность желчи, а из-за этого создаётся угроза появления желчных камней.

Кроме того, недостаточное употребление воды способно привести к появлению камней в мочевом пузыре и поражению почек. При этом кал человека может стать сухим из-за того, что он находится в кишечнике дольше, чем нужно, и токсины из него всасываются в кровь вместо вывода из организма, объяснила медик.

В заключение Соломатина объяснила, сколько чистой воды нужно пить, чтобы её хватало для обеспечения всех процессов и нормальной работы органов. Расчёт такой: 30 миллилитров воды на килограмм веса.