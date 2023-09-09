Россиянам рассказали, как можно похудеть на супе и воде

Примерно за полчаса до еды рекомендуется выпивать стакан тёплой воды. Она создаёт объём в желудке и активизирует выработку одного из гормонов насыщения — холецистокинина. Об этом Лайфу рассказала заведующая отделением эндокринологии ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Лариса Рогова.

Она также посоветовала в обед кушать суп. Он должен быть умеренно жирным, обязательно с твёрдыми кусочками, которые необходимо тщательно пережёвывать. Горячий суп также помогает вырабатываться холецистокинину и человек сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть, уточнила специалист. Кроме того, при повышении уровня мочевой кислоты строго запрещены супы на мясном бульоне, а также с щавелём и шпинатом. Таким людям можно есть супы только на овощном бульоне.

"Малополезны супы-пюре: во-первых, в них нечего жевать, а зубам нужна нагрузка, ведь, если мы пережёвываем, мы быстрее насыщаемся. Во-вторых, протёртые супы быстрее усваиваются и с меньшими энергетическими затратами, поэтому запасается больше энергии, чем требуется", — заключила Рогова.