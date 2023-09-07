Психогенетик рассказала, как худеть во сне

Многие знают, чтобы похудеть, нужно подобрать сбалансированное питание и заниматься физнагрузками. Однако не стоит забывать про важный фактор — качественный сон. Об этом сообщила врач-психотерапевт, психогенетик, ИРП-терапевт Наталья Уханова.

"Днём в нашем теле синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы в организме. Их производство завязано на циркадных ритмах. Это наши биологические часы, задающие ритм всем жизненно важным процессам в теле. Поэтому так важно, чтобы был соблюдён баланс качественного сна и бодрствования. Так, с 11 вечера и до двух часов ночи вырабатываются мелатонин (гормон сна) и соматотропин", — рассказала эксперт в беседе с РИАМО.

Переоценить важность этих гормонов сложно, ведь именно они поддерживают иммунитет, запускают процессы регенерации, помогают в формировании костей и мышц, обеспечивают омоложение клеток, сжигание жира и способствуют похудению. Но чтобы получить мелатонин и соматотропин, важно вовремя ложиться спать. Если человек пренебрегает отдыхом, в организме может произойти сбой.

Суханова посоветовала ложиться спать в 10–11 вечера и убрать перед сном гаджеты, поскольку они разрушают мелатонин. Синтез главного гормона сна ночью повышается в 30 раз, но если спать при включённом свете или телевизоре, уровень мелатонина остаётся низким и ночью.

Врач добавила, что многочисленные исследования выявили связь количества и качества сна с ожирением. В исследуемых группах установили, что риск набора веса повышается при дефиците сна. И этот эффект более выражен у детей и подростков, чем у взрослых.