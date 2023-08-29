Россиянам рассказали, как наладить детский сон и войти в режим после каникул

Часто во время летних каникул режим дня у детей сбивается. Хочется подольше погулять вечером, а утром никто не будит в школу. Выспаться впрок человек, к сожалению, не может, и когда наступает 1 сентября, школьников каждый раз поджидает неожиданность — приехать с дачи накануне и на следующий день встать по будильнику будет очень сложно. Как наладить детский сон и войти в режим после каникул, читателям Лайфа рассказала консультант по сну и руководитель Центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова.

По словам эксперта, после летних каникул очень важно дать школьнику войти в привычный режим дня, чтобы не начинать учебный год с усталости и плохого настроения. Смена режима происходит за счёт раннего подъёма.

"Если ребёнок отсыпается до 11–12 дня, то, как бы вы ни приглушали вечером свет, уснуть раньше у него не получится. Поэтому главный совет: возвращайтесь в город за неделю (или хотя бы за три – пять дней) до занятий и начинайте будить ребёнка пораньше. Если он просыпался в 12, то будите в 11, потом в 10, в 9 и, наконец, в 7 утра. Тогда и уснуть вечером у ребёнка получится быстрее, а без этого не получится", — отметила собеседница Лайфа.

Настроиться на отдых школьнику помогут эти советы:

Примерно за час до сна нужно приглушить свет — это способствует выработке "гормона ночи" мелатонина.

Ограничить за ужином сладкое и не пить напитков, содержащих кофеин.

Готовиться ко сну заранее. Например, после ужина заняться чем-то спокойным вроде рисования или сбора конструктора, пообщаться с родителями, принять душ, а уже в кровати почитать, послушать приятную музыку, придумать занятия на следующий день.

Подготовить место для сна: проветрить комнату, включить увлажнитель воздуха, поставить на зарядку гаджеты (желательно не в спальне).

Больше всего от сна школьников отвлекают телефоны. Договоритесь с ребёнком, что примерно за час до сна вы выключаете телевизор, откладываете телефоны и идёте готовиться ко сну. Можно завести специальную коробку, куда перед сном будут складываться все телефоны. Это правило важно выполнять всем членам семьи, чтобы всё было честно. Начните с себя, подавайте пример, ведь дети хорошо считывают двойные стандарты Консультант по сну Елена Мурадова