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28 августа, 18:47

Названа самая комфортная для сна температура в комнате

JSTE: Для комфортного сна в комнате должна быть температура 20–25 °C

Чтобы хорошо высыпаться, нужно в спальне поддерживать температуру в пределах 20–25 °C, пишет журнал Journal Science of the Total Environment со ссылкой на учёных из Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса в США.

В эксперименте участвовали 50 человек в возрасте 65 лет и старше. На протяжении полутора лет они носили трекеры для качества сна.

Учёные пришли к выводу, что при температуре выше указанной качество сна снизится. Так, при 30 °C он становится очень беспокойным.

"Предыдущие исследования показали, что плохой сон может негативно повлиять на когнитивные способности, повысить стресс, беспокойство, усталость. Наши наблюдения указывают на возможность потенциально улучшить сон у пожилых людей путём создания более комфортной домашней обстановки", — рассказали учёные.

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Ранее Лайф рассказывал, что учёные нашли связь между режимом сна и размером зарплаты. Оказалось, жаворонки здесь в более выгодной позиции, чем совы.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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