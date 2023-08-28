Названа самая комфортная для сна температура в комнате

Чтобы хорошо высыпаться, нужно в спальне поддерживать температуру в пределах 20–25 °C, пишет журнал Journal Science of the Total Environment со ссылкой на учёных из Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса в США.

В эксперименте участвовали 50 человек в возрасте 65 лет и старше. На протяжении полутора лет они носили трекеры для качества сна.

Учёные пришли к выводу, что при температуре выше указанной качество сна снизится. Так, при 30 °C он становится очень беспокойным.

"Предыдущие исследования показали, что плохой сон может негативно повлиять на когнитивные способности, повысить стресс, беспокойство, усталость. Наши наблюдения указывают на возможность потенциально улучшить сон у пожилых людей путём создания более комфортной домашней обстановки", — рассказали учёные.