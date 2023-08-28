Психолог объяснила, о чём говорят эротические сны

Если снятся эротические сны, то это необязательно говорит о недостатке секса. В таком случае стоит обратить внимание на некоторые жизненно важные вещи. Об этом рассказала психолог и сексолог Инна Мирная.

По её словам, во сне человек может часто примерить роль, которая нехарактерна ему в реальной жизни. Так, застенчивый мужчина в своих фантазиях может стать раскрепощённым секс-гигантом. Тем самым мозг показывает комплексы и проблемы, которые надо решить. Эксперт отметила, что в норме такие сны должны приносить удовольствие, а не вызывать чувство вины. Если же вы считаете такие видения предательством по отношению к партнёру, то стоит обратиться к психологу.

Говоря о том, как сделать подобные сказки былью, Мирная призвала выявить причины пошлых снов. Следует признаться себе, чего вы на самом деле хотите: это может быть интим втроём или большее внимание от партнёра. Если вы поймёте, что хотите реализовать ночную фантазию, то надо всё обсудить с любимым человеком. В разговоре можно подчеркнуть, что вам страшно, но вы не можете молчать. Использовать лучше обезличенные формулировки типа "Мне было бы приятно, если бы мне в сексе уделяли больше внимания, больше ласкали".

"Отследите реакцию партнёра и примите любую. Помните, что у него есть право отказаться, а у вас — решить, что делать дальше в этом случае, в том числе и с отношениями в целом", — отметила Мирная в беседе с порталом "Страсти".