7 шоков, которые испытает ваш организм после отказа от секса

У жизни без секса есть только один очевидный плюс для здоровья — но готовы ли вы ради него мириться с остальными шестью? Вот что ждёт организм, если прекратить заниматься любовью.

1. Снижение либидо

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Если долго не заниматься сексом, к нему пропадёт интерес. С такими случаями часто сталкиваются практикующие сексологи.

С глаз долой — из сердца вон. Так мои клиенты описывают ощущения от воздержания Сари Купер Сексолог

Впрочем, на некоторых отказ от половой жизни действует совсем иначе: они становятся одержимы идеей затащить кого-нибудь в постель.

2. Опущение влагалища

Отсутствие стимуляции так ослабляет стенки влагалища, что может наступить менопауза. А секс после длительного перерыва будет причинять дискомфорт. Поэтому эксперты рекомендует регулярно заниматься любовью в любом возрасте: это не только повысит качество жизни, но и убережёт от болезней половых органов.

3. Сухость влагалища

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Эта проблема связана с предыдущей. Если долго не стимулировать влагалище, оно "забывает", как увлажняться. Всё дело в недостатке женского полового гормона эстрогена. И даже если рядом нет партнёра, всегда можно заняться самоудовлетворением. Или хотя бы посмотреть фильмы для взрослых.

4. Болезненные месячные

Об этом мало кто задумывается, но регулярная половая жизнь облегчает течение месячных. Как только в ней наступает длительная пауза, "эти дни" становятся куда более болезненными.

5. Эректильная дисфункция

Мужчины тоже страдают от воздержания. Исследования говорят о том, что вместе с либидо у них может пропасть и эрекция. Но лучше проверить, что именно послужило причиной.

6. Усиление стресса

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Нейромедиаторы, которые выделяются во время секса, снижают уровень стресса. А у тех, кто давно не занимался любовью, всё наоборот — и даже может повыситься уровень артериального давления.

7. Снижение риска инфекций