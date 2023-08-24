Дизайнер дала советы по подготовке квартиры к продаже или сдаче в аренду

Чтобы представить квартиру потенциальным покупателям или арендаторам, следует провести в ней генеральную уборку, избавиться от визуального шума, а лучше и вовсе сделать ремонт. Об этом рассказала дизайнер-декоратор Geometrium School Анастасия Яковлева.

В первую очередь нужно выбросить весь хлам, в том числе ветхий ковёр, старую мебель и ненужные вещи с балкона. Показывать личные вещи клиентам ни к чему, у них не должно быть каких-либо ассоциаций с продавцом. Эксперт призывает показать квартиру чистым холстом, причём это касается и запаха.

"Чтобы этого добиться, устройте генеральную уборку. Вычистите все поверхности, уделите особое внимание кухне — зоне приготовления пищи; вытяжки, фартук — всё должно быть очищено от следов жира и остатков еды", — сказала Яковлева.

А ещё нужно починить всё, что требует ремонта. Если же в ванной старый кафель, эксперт посоветовала освежить комнату хотя бы с помощью новой однотонной шторки и белых махровых полотенец. Всякие бутылки нужно убрать, оставив лишь мыльницу и стакан для зубных щёток.

Если всё-таки есть возможность сделать небольшой косметический ремонт, то следует начать со стен. Яковлева посоветовала обратить внимание на минимализм, классический или балийский интерьер. Обои в цветочек стоит заменить на однотонные стены пастельных оттенков. Такой же совет касается пледов и подушек. Кстати, они выигрышно дополняют интерьер при продаже квартиры, добавила Яковлева в беседе с gazetametro.ru.