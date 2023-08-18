Дизайнер дала совет, как вписать бабушкин комод в современный интерьер

Старая мебель со временем может не потерять внешнюю актуальность, если её освежить. Чтобы обновить бабушкин комод или стол, его можно перекрасить. Для этого не нужно заканчивать курсы, но к некоторым важным советам стоит прислушаться. Рекомендации новичкам дала дизайнер интерьеров и основательница студии "Дизайн будет!" Ольга Глазова.

Эксперт считает, что лучше использовать тиксотропную, или алкидную краску. Она ровно ложится, однако имеет резкий запах. Как вариант — можно купить акриловую на водной основе. Для работы также потребуется наждачная бумага или шлифовальная машина, а также шпатель, валик, шпаклёвка, грунтовка, защитный лак и воск.

Вначале нужно убедиться, что комод подходит для окрашивания. Большая часть старой мебели выполнена из массива дерева, что не создаст проблем. Далее нужно зашкурить поверхность. С помощью наждачки средней или тонкой зернистости следует удалить старую краску, глянец и неровности, причём делать это лучше мягкими круговыми движениями. Затем надо протереть мебель сухой тряпкой, чтобы избавиться от пыли. Если поверхность лакированная, то лучше прибегнуть к помощи шлифовальной машины.

Если мебель имеет царапины, стоит воспользоваться специальной шпаклёвкой или мебельным воском. Восстанавливать гладкую поверхность надо тонким шпателем и аккуратно. Когда воск затвердеет, следует протереть поверхность мягкой сухой тряпкой. Далее надо нанести равномерный слой грунтовки для заполнения пористых областей.

К покраске можно переходить, когда грунт просохнет. Чтобы нанести всё равномерно, лучше воспользоваться валиком. Когда все слои высохнут, следует нанести защитное покрытие. Лак создаёт устойчивую к стиранию поверхность, а воск придаёт мебели натуральный вид.

"Не бойтесь экспериментов и пробуйте интересные цвета и их сочетания. Старая мебель вполне достойна стать акцентом в вашем интерьере", — заключила Глазова в беседе с gazetametro.ru.