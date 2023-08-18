Дизайнер дала совет, как вписать бабушкин комод в современный интерьер
Дизайнер Глазова посоветовала наносить на старую мебель алкидную краску
Старая мебель со временем может не потерять внешнюю актуальность, если её освежить. Чтобы обновить бабушкин комод или стол, его можно перекрасить. Для этого не нужно заканчивать курсы, но к некоторым важным советам стоит прислушаться. Рекомендации новичкам дала дизайнер интерьеров и основательница студии "Дизайн будет!" Ольга Глазова.
Эксперт считает, что лучше использовать тиксотропную, или алкидную краску. Она ровно ложится, однако имеет резкий запах. Как вариант — можно купить акриловую на водной основе. Для работы также потребуется наждачная бумага или шлифовальная машина, а также шпатель, валик, шпаклёвка, грунтовка, защитный лак и воск.
Вначале нужно убедиться, что комод подходит для окрашивания. Большая часть старой мебели выполнена из массива дерева, что не создаст проблем. Далее нужно зашкурить поверхность. С помощью наждачки средней или тонкой зернистости следует удалить старую краску, глянец и неровности, причём делать это лучше мягкими круговыми движениями. Затем надо протереть мебель сухой тряпкой, чтобы избавиться от пыли. Если поверхность лакированная, то лучше прибегнуть к помощи шлифовальной машины.
Если мебель имеет царапины, стоит воспользоваться специальной шпаклёвкой или мебельным воском. Восстанавливать гладкую поверхность надо тонким шпателем и аккуратно. Когда воск затвердеет, следует протереть поверхность мягкой сухой тряпкой. Далее надо нанести равномерный слой грунтовки для заполнения пористых областей.
К покраске можно переходить, когда грунт просохнет. Чтобы нанести всё равномерно, лучше воспользоваться валиком. Когда все слои высохнут, следует нанести защитное покрытие. Лак создаёт устойчивую к стиранию поверхность, а воск придаёт мебели натуральный вид.
"Не бойтесь экспериментов и пробуйте интересные цвета и их сочетания. Старая мебель вполне достойна стать акцентом в вашем интерьере", — заключила Глазова в беседе с gazetametro.ru.
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