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16 августа, 15:59

Поиграть со светом: Дизайнер рассказала, как превратить зеркала в яркий предмет декора

Дизайнер Серова рекомендовала использовать отдельно стоящие зеркала

Зеркала как яркий предмет декора могут помочь решить множество интерьерных проблем. О том, как сделать обстановку в квартире оригинальней, рассказала дизайнер интерьера Светлана Серова.

"Если вы не предусмотрели заранее или появились новые обстоятельства необходимой эксплуатации зеркала, рекомендую использовать отдельно стоящее зеркало в полный рост, которое вы легко сможете перенести в любое место, без необходимости дополнительных креплений", — отметила она в беседе с gazetametro.ru.

Эксперт добавила, что зеркало позволяет создать визуальный объём помещения. Подчеркнуть стилистику поможет оригинальная форма или фантазийная рама. Сейчас актуальны варианты, которые собраны из различных фрагментов. Они добавляют игру света и формы. Также дизайнер напомнила, что иногда зеркало скрывает объект и делает его словно невидимым. Так позволяет сместить акцент со шкафа или подлестничного пространства в доме. А при наличии большого количества дверей одну или несколько из них можно сделать зеркальными и тем самым уменьшить число визуальных полотен.

По мнению Серовой, сейчас зеркальные фартуки кухонь — наиболее свежий тренд в интерьере. Такая поверхность может быть выполнена в форме керамической плитки, а также быть с узорами или иметь состаренный вид — этот вариант лучше всего. А зеркала, которые окрашены в массе или оклеены цветной плёнкой, создают колористический эффект.

Крупные зеркала лучше располагать в холле или около гардероба, чтобы можно было увидеть себя в полный рост. Иногда внутренняя часть шкафа оформляется створками, которые позволяют иметь охват 360 градусов. Не помешает и дополнительное освещение или подсветка к зеркалу. Особенно они полезны при гигиенических процедурах. Кроме того, зеркала помогают сделать интерьер светлее. Отражающие способности наполняют помещение не только естественным, но и искусственным светом.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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