Сексолог раскрыла, о чём говорит мастурбация в ванной вместо секса с партнёром
Сексолог Кондрашева: Мастурбация вместо секса говорит о проблемах в отношениях
Замена секса с партнёром на тайную мастурбацию в ванной — один из признаков серьёзных проблем в интимной жизни. Об этом рассказала секс-коуч, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашева.
"Причин для отказа от секса всегда находится масса: и партнёр уже не кажется привлекательным, и голова болит, и сил что-то совсем нет. Да и в целом интимная близость уже не кажется чем-то важным и нужным — мастурбация тайком в тишине ванной комнаты как-то привлекательнее", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".
Другим признаком проблем в интимной жизни пары эксперт назвала всё более редкие половые акты, а также отказ от секса ради решения бытовых проблем. Если один из партнёров занимается уборкой или ремонтом вместо интимной близости, то это повод для того, чтобы задуматься и решать проблему.
Ранее практикующий сексолог Елена Тропина рассказала о том, что йога, психотерапия и "женский резерв" помогут вернуть либидо. Стоит начать работать с интимными мышцами, и матка запустится на сокращение, а яичники получат сигнал на выработку гормонов.
Shutterstock