Сексолог раскрыла, о чём говорит мастурбация в ванной вместо секса с партнёром

Замена секса с партнёром на тайную мастурбацию в ванной — один из признаков серьёзных проблем в интимной жизни. Об этом рассказала секс-коуч, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашева.

"Причин для отказа от секса всегда находится масса: и партнёр уже не кажется привлекательным, и голова болит, и сил что-то совсем нет. Да и в целом интимная близость уже не кажется чем-то важным и нужным — мастурбация тайком в тишине ванной комнаты как-то привлекательнее", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".

Другим признаком проблем в интимной жизни пары эксперт назвала всё более редкие половые акты, а также отказ от секса ради решения бытовых проблем. Если один из партнёров занимается уборкой или ремонтом вместо интимной близости, то это повод для того, чтобы задуматься и решать проблему.