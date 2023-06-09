Учёные установили роль мастурбации в эволюции приматов

Мастурбация — часть здорового сексуального поведения, она имеет долгую эволюционную историю и возникла у общих предков всех приматов, включая человека. К такому выводу пришли биологи, изучив аутосексуальное поведение приматов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of The Royal Society B.

Антропологи из Университетского колледжа Лондона собрали данные из 400 источников, включая научные статьи и личные свидетельства приматологов. Было выдвинуто несколько гипотез, объясняющих причины этого, казалось бы, бесполезного сексуального поведения. Одна из них — гипотеза посткопуляторного отбора. Согласно ей, мастурбация помогает оплодотворению. Во-первых, это касается низкоранговых самцов. В данном случае она проходит без эякуляции и нужна для быстрого возбуждения перед спариванием — тогда есть шанс оплодотворить самку до того, как процесс будет прерван более сильным соперником. Во-вторых, мастурбация с эякуляцией помогает избавиться от несвежей спермы и оплодотворить самку более качественными сперматозоидами.

Также была выдвинута гипотеза предупреждения патогенов: мужская мастурбация после спаривания помогает очистить уретру и снизить риск заражения инфекцией, передающейся половым путём. Эту гипотезу подтверждает и то, что мужское аутосексуальное поведение эволюционировало вместе с распространением таких заболеваний среди приматов.

Учёные считают, что полученные данные можно перенести и на людей. При этом значение женской мастурбации понять не удалось: она наблюдается у приматов, но для серьёзного анализа недостаточно данных.