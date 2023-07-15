"Кнопка жизни": Россиянкам рассказали, как вернуть огонь в отношениях с помощью "женского резерва"

Не стоит ставить крест на интимной жизни, если чувствуете угасающую искру. Есть несколько простых, но действенных способов вернуть женское либидо и поднять секс на новую высоту. Как отметила в беседе с kp.ru практикующий сексолог Елена Тропина, в этом деле помогут "женский резерв", йога и психотерапия.

"Одним из самых доступных и действенных способов являются специальные упражнения для вагинальных мышц и мышц тазового дна. Это безопасная немедикаментозная терапия для увеличения либидо", — рассказала эксперт о "женском резерве", назвав его "кнопкой жизни".

По словам сексолога, стоит лишь начать работать с интимными мышцами, как матка запустится на сокращение, а яичники получат сигнал на выработку гормонов, адекватную вашему возрасту и состоянию. К слову, за счёт их включения выравнивается работа и щитовидной железы, и надпочечников, и прочих органов, благодаря чему происходит возрождение эндокринно-гормональной системы в целом.

Кроме того, за счёт работы с телом женщина смещает фокус внимания на себя, отвлекается от стрессов и неприятных ситуаций, которые могли повлиять на уровень либидо. Вместе с тем направленная на область малого таза физическая активность улучшает кровообращение и общий тонус всех мышц, отметила специалист.

Также при снижении либидо можно начать заниматься йогой, благодаря которой тело получится сделать более гибким и податливым, что добавит новых красок в сексуальную жизнь. Так, лучше выбирать позы голубя, орла, кошки-коровы или же спросить совета у инструктора. Иногда либидо снижается из-за серьёзных психологических проблем, поэтому без помощи специалиста просто не обойтись, ведь чтобы лечить последствия, нужно сначала разобраться с первопричиной.

"Психотерапевт или семейный психолог поможет женщине начать правильно общаться с партнёром, обсуждать любые темы, самые сокровенные. От этого зависит вся дальнейшая сексуальная жизнь", — подчеркнула Тропина.