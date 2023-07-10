Врач рассказал, какие изменения врываются в секс после 50 лет

Вместе с возрастными изменениями у мужчин и женщин происходит изменение устоявшихся сексуальных реакций. Например, партнёрам может понадобиться больше времени на прелюдию перед интимом, а основным видом секса вместо проникающего станет оральный. Об этом рассказал врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра "Карповка+" Олег Гулько.

"С возрастом мужчине для достижения оргазма часто требуется более длительный половой контакт, он может привести к микротравматизации слизистой влагалища женщины. Поэтому рекомендовано не стремиться к обязательному достижению пика в таких контактах, можно прибегнуть к альтернативным способам: сменить акцент с проникающего секса на обоюдные ласки и мастурбации", — объяснил сексолог в беседе с "Газетой.ru", отметив, что хорошей идеей может быть использование дополнительных аксессуаров и большая открытость с партнёром для усиления эмоционального компонента близости.

Гулько обратил внимание, что в возрасте между 40 и 50 годами у женщин наступает климактерический период и пропадает интерес к сексу, но его можно вернуть. Для этого эксперт рекомендует делать упражнения Кегеля, которые укрепляют тазовое дно, увеличивают приток крови и делают сильнее мышцы, задействованные в оргазме. А ещё угасшую заинтересованность в сексе можно восстановить, если просто пробовать заниматься им чаще, посоветовал Гулько.