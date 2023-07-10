Врач рассказал, какие изменения врываются в секс после 50 лет
Сексолог Гулько: Возрастным парам не стоит зацикливаться на проникающем сексе
Вместе с возрастными изменениями у мужчин и женщин происходит изменение устоявшихся сексуальных реакций. Например, партнёрам может понадобиться больше времени на прелюдию перед интимом, а основным видом секса вместо проникающего станет оральный. Об этом рассказал врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра "Карповка+" Олег Гулько.
"С возрастом мужчине для достижения оргазма часто требуется более длительный половой контакт, он может привести к микротравматизации слизистой влагалища женщины. Поэтому рекомендовано не стремиться к обязательному достижению пика в таких контактах, можно прибегнуть к альтернативным способам: сменить акцент с проникающего секса на обоюдные ласки и мастурбации", — объяснил сексолог в беседе с "Газетой.ru", отметив, что хорошей идеей может быть использование дополнительных аксессуаров и большая открытость с партнёром для усиления эмоционального компонента близости.
Гулько обратил внимание, что в возрасте между 40 и 50 годами у женщин наступает климактерический период и пропадает интерес к сексу, но его можно вернуть. Для этого эксперт рекомендует делать упражнения Кегеля, которые укрепляют тазовое дно, увеличивают приток крови и делают сильнее мышцы, задействованные в оргазме. А ещё угасшую заинтересованность в сексе можно восстановить, если просто пробовать заниматься им чаще, посоветовал Гулько.
Иногда из жизни пары полностью пропадает секс, но это не значит, что на партнёре пора ставить крест. Психолог объяснила, что отсутствие интима далеко не всегда является сигналом о проблемах в отношениях.
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