Истощает мозг и запускает ожирение: Как всего одна бессонная ночь разрушает организм

Сон — это не просто отдых от работы. Это состояние, при котором мозг человека восстанавливает способность к аналитико-синтетической деятельности. Об этом рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов и предупредил, что всего одна бессонная ночь начинает разрушать организм.

По его словам, во время сна между нейронами образуются пути, которые помогают запоминать информацию. А из-за недосыпа мозг становится как засохшая губка. Он истощается и с трудом "впитывает" новые знания. Недостаток сна может привести к перепадам настроения, депрессии и даже галлюцинациям. Всего одна ночь без сна приводит к нарушениям в обмене веществ и запускает набор веса.

Во время сна иммунитет активно вырабатывает вещества, которые борются с антителами. Если вы спите недостаточно, то полезных веществ будет меньше. Кроме того, во время сна организм получает тестостерон.

"Сон — всему голова. А его дефицит не только превращает человека в вяленый томат, но и лишает способности думать", — сказал врач в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Он сослался на исследования, согласно которым сон длиной в пять часов на протяжении четырёх суток подряд снижает умственную работоспособность. Абакумов добавил, что недостаток сна также повышает риски развития диабета и болезни сердца. Взрослые должны спать по семь-девять часов, заметил он. Для улучшения сна лучше ложиться в одно и то же время, даже в выходные. Кроме того, врач рекомендует не смотреть в экран телефона и проветривать комнату перед сном.