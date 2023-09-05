"Самое ценное": Доктор наук рассказала, что должно быть в тарелке, чтобы не толстеть

Избавиться от риска ожирения поможет правильное сочетание продуктов в тарелке и их объём. Так, четверть стоит отдать под продукты с содержанием белка. Об этом заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.

"Здесь, в этой четвертушке тарелки, я бы рассматривала только животный белок, поскольку растительный белок намного меньше усваивается. Белок — это самое ценное, что есть в нашей тарелке, поскольку из него в организме может сформироваться всё: и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому белки и называются универсальным макронутриентом", — приводит её слова kp.ru.

Эксперт добавила, что, когда человек съедает кусок рыбы, организм сам синтезирует себе белок, необходимые жиры и углеводы. Причём не все жиры можно восполнить. Так, омега-3 лучше получить в виде добавок. По мнению специалиста, из животного белка помимо рыбы надо выбирать яйца, мясо, птицу и молочные продукты, например деревенский йогурт.

Углеводы также должны занимать примерно 25% порции. Ими могут быть крупы, макароны и зерновой хлеб, но желательно их не смешивать. Павлова посоветовала мужчинам есть пять-шесть ложек крупы (или макарон), а женщинам будет достаточно трёх. 35% от оставшегося объёма должны заполнить овощи: редька, свёкла, морковь, картошка или капуста. А 15% стоит отдать фруктам.

"Овощей нам нужно больше, чем фруктов, и есть мы их можем и на завтрак, и на обед, и на ужин. А фрукты стоит есть только на завтрак и на обед и только в качестве десерта. Относимся к ним избирательно, помним о сезонности", — подчеркнула Павлова.