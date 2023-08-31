Врач составила идеальный распорядок дня здорового человека

Идеальный распорядок дня должен соотноситься с биоритмами человека, его работой и иными особенностями, заявила в беседе с RuNews24 проректор Тверского ГМУ по реализации нацпроектов и развитию регионального здравоохранения, кандидат медицинских наук Алла Соловьёва. По её словам, к такому режиму, несмотря на все нюансы жизни, необходимо стремиться.

Так, проснуться лучше всего в 07:00–07:30, после чего следует выпить стакан воды. Жидкость, отметила врач, предупреждает обезвоживание, уменьшает вероятность запора и запускает пищеварение. После этого необходимо сделать зарядку, она поможет разработать основные группы мышц.

"Есть статистика, что утром на пустой желудок лучше происходит сжигание жира, примерно на 20% лучше, чем в другое время суток. А ещё лучше, если это будет зарядка всей семьёй, это положительные эмоции", — отметила врач.

И только после зарядки должен следовать завтрак — белковая пища или злаковые каши. Далее — работа, до которой, если она недалеко, лучше прогуляться. Следующий приём пищи желателен примерно в 10:30 и быть лёгким — орехи, фрукты или что-нибудь, содержащее кальций.

"Кстати, употребление продуктов с кальцием в это время ускоряет метаболизм, что хорошо для тех, кто хочет похудеть", — указала Соловьёва.

Врач подчеркнула, что, если работа сидячая, необходимо разминать мышцы во время перерывов для физической активности.

"Далее обед. Полдник подойдёт тем, у кого вечером запланирована физическая активность", — добавила специалист.

Отработав положенное, лучше встретиться с семьёй или друзьями, а за пару часов до отхода ко сну можно поужинать овощами с "кусочком рыбы или мяса". И уже к 22:30 необходимо уснуть на не менее чем восемь часов, причём только в проветренном или зашторенном помещении.