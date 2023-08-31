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31 августа, 12:27

Врач составила идеальный распорядок дня здорового человека

Медик Соловьёва порекомендовала начинать день со стакана воды и зарядки

Идеальный распорядок дня должен соотноситься с биоритмами человека, его работой и иными особенностями, заявила в беседе с RuNews24 проректор Тверского ГМУ по реализации нацпроектов и развитию регионального здравоохранения, кандидат медицинских наук Алла Соловьёва. По её словам, к такому режиму, несмотря на все нюансы жизни, необходимо стремиться.

Так, проснуться лучше всего в 07:00–07:30, после чего следует выпить стакан воды. Жидкость, отметила врач, предупреждает обезвоживание, уменьшает вероятность запора и запускает пищеварение. После этого необходимо сделать зарядку, она поможет разработать основные группы мышц.

"Есть статистика, что утром на пустой желудок лучше происходит сжигание жира, примерно на 20% лучше, чем в другое время суток. А ещё лучше, если это будет зарядка всей семьёй, это положительные эмоции", отметила врач.

И только после зарядки должен следовать завтрак — белковая пища или злаковые каши. Далее — работа, до которой, если она недалеко, лучше прогуляться. Следующий приём пищи желателен примерно в 10:30 и быть лёгким — орехи, фрукты или что-нибудь, содержащее кальций.

"Кстати, употребление продуктов с кальцием в это время ускоряет метаболизм, что хорошо для тех, кто хочет похудеть", указала Соловьёва.

Врач подчеркнула, что, если работа сидячая, необходимо разминать мышцы во время перерывов для физической активности.

"Далее обед. Полдник подойдёт тем, у кого вечером запланирована физическая активность", добавила специалист.

Отработав положенное, лучше встретиться с семьёй или друзьями, а за пару часов до отхода ко сну можно поужинать овощами с "кусочком рыбы или мяса". И уже к 22:30 необходимо уснуть на не менее чем восемь часов, причём только в проветренном или зашторенном помещении.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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