Сжигают жир: Диетолог назвала ароматные специи, которые помогут похудеть

При похудении стоит обратить особое внимание на некоторые специи и пряности. Подробнее о них интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала диетолог Анастасия Кондаурова.

Так, сбросить вес помогут кардамон, имбирь, куркума, корица, перец чили и чеснок. Они ускоряют обмен веществ и помогают организму сжигать больше жира. Кроме всего прочего, куркума оказывает благоприятный эффект на здоровье благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

"Также могу посоветовать комбинацию перца чили и грейпфрута. Чили ускоряет обмен веществ, а грейпфрут содержит фруктовые кислоты, которые выводят лишнюю жидкость из организма", — сообщила Кондаурова.

При этом, напомнила она, будет нелишним проконсультироваться с врачом, прежде чем обновлять рацион питания. Особенно тем, кто испытывает проблемы с органами ЖКТ.