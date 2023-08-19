Найдена специя, которая одновременно повышает аппетит и сжигает жир

Исследователи из колледжа сельского хозяйства и наук о жизни в штате Техас пришли к выводу, что кардамон при употреблении в пищу помогает сбросить вес, при этом стимулируя аппетит. Результаты их работы опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Кардамон — популярная почти во всём мире приправа с характерным травяным вкусом и нотками мяты, перца и эвкалипта. В ходе новой исследовательской работы учёные добавляли семена кардамона в разных дозировках в пищу животных. Выяснилось, что от кардамона растёт аппетит, но вместе с ним повышаются траты энергии, а жир в организме сжигается быстрее.

По расчётам исследователей выходит, что минимальная активная доза кардамона для 60-килограммового человека равна 77 миллиграммам, или восьми-десяти стручкам этого растения ежедневно. Положительный эффект кардамона обусловлен его влиянием на нервные цепи, отвечающие за расщепление жировой ткани и генерацию энергии в печени и скелетной мускулатуре.

Авторы исследования добавили, что другие работы по изучению кардамона выявили противовоспалительные свойства растения. Опыты показали, что эта специя способна ослабить очаг воспаления слабой интенсивности, не давая ему перерасти в хроническое воспаление или стать отправной точкой для разных болезней.